Coppia ruba in due Eurospin: scoperti e arrestati dai carabinieri

Lui 34enne, lei 27enne, giovedì pomeriggio hanno fatto la spesa senza pagare in due Eurospin: lui in via Stelvio a Varedo, lei in piazza Grandi a Solaro. Lui ha rubato 100 euro di generi alimentari, lei 45 euro di prodotti per la casa.

Scoperti dai carabinieri (i due erano stati entrambi segnalati alle forze dell’ordine dalle guardie di sicurezza), la coppia si è giustificata così: abbiamo due bambini piccoli, avevamo bisogno di cibo.

In casa, a Limbiate, i militari hanno scoperto anche 45 grammi di droga e 157 cartucce. Sono stati arrestati