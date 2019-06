Sostanza urticante, vigili del fuoco al San Gerardo: evacuata palazzina

Allarme per la presenza di una sospetta sostanza urticante nell'aria all'ospedale San Gerardo di Monza. Domenica nel tardo pomeriggio all'interno della palazzina d'accoglienza del nosocomio di via Pergolesi sono arrivati i vigili del fuoco insieme alla polizia di Stato per verificare l'eventuale presenza di sostanze nocive dopo che alcune persone avevano segnalato difficoltà respiratorie, accusando della tosse.

Per consentire i rilievi delle squadre giunte dal comando di Monza e da Milano con il Nucleo Nbcr è stata evacuata la palazzina d'accoglienza. L'area è stata isolata per un'ora e mezza e i pompieri sono stati al lavoro siverso tempo con la strumentazione tecnica: la palazzina poi è stata riaperta ed è stata esclusa la presenza di sostanze tossiche. L'eventuale presenza di sostanze urticanti probabilmente era già stata dissolta dall'impianto di ventilazione della struttura che, la domenica, con il Cup chiuso funge da accesso a diversi reparti dell'ospedale. Sei persone, tra cui un bambino, sono state visitate al Pronto Soccorso per sospetta intossicazione.