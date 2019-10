Evade dai domiciliari per andare a comprare droga al parco delle Groane

Avrebbe dovuto essere agli arresti domiciliari, in casa del padre a Meda. Invece, un 26enne di Merate è stato sorpreso dai carabinieri di Desio nel Parco delle Groane, in zona stazione Ceriano-Groane, dove era andato ad acquistare una dose di stupefacenti. E’ stato arrestato per evasione dagli arresti domiciliari.

Il 26enne avrebbe dovuto scontare una condanna per stupefacenti in carcere. Invece, il giudice gli aveva permesso di trascorrere la pena in una comunità a Mantova, e poi di raggiungere il padre, in Brianza, a patto di non lasciare mai l’abitazione del genitore. Ora dovrà tornare in carcere.

Durante i controlli a Ceriano Laghetto sono stati denunciati dai carabinieri anche altri due uomini: un 28enne di Lentate sul Seveso, che faceva da palo in stazione, aiutando gli spacciatori a fuggire in caso di arrivo delle forze dell’ordine e un cittadino marocchino di 53 anni in possesso di droga.