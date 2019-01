Evade dai domiciliari e resta in giro per oltre un giorno: arrestato

Un’evasione lunga 24 ore. E’ costata cara a un cittadino peruviano di 44 anni l’ “ora d’aria” che si è concesso nei giorni scorsi. Dalle 20 del 23 gennaio fino alle 22.45 del 24 gennaio, il 44enne è risultato assente dall’appartamento in via Cernaia, a Paderno Dugnano, dove era agli arresti domiciliari per scontare una condanna per furto aggravato.

I militari così lo hanno portato in caserma. Ora il peruviano dovrà proseguire a scontare sua condanna in carcere.