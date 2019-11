Evade dai domiciliari per andare a perseguitare (di nuovo) la moglie: fermato

E' evaso dagli arresti domiciliari e si è presentato sul posto di lavoro della moglie, per mettere in atto - forse- l'ennesima persecuzione. E' successo nel pomeriggio di giovedì a Monza, dove è intervenuta una volante della Questura.

L'allarme è scattato intorno alle 14.30 quando l'uomo si è allontanato dall'abitazione dove sta scontando i domiciliari per i reati di lesioni e atti persecutori commessi appunto nei confronti della ex compagna e si è presentato dalla donna che in quel momento era al lavoro.

P.A., 48 anni, è stato fermato dai poliziotti prima di poter mettere in atto l'ennesima aggressione. L'uomo è stato raccompagnato a casa ai domiciliari e l'episodio è stato comunicato all'autorità giudiziaria per l'aggravamento della misura.