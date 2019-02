Evade dai domiciliari per andare dalla fidanzata: giovane di 24 anni in manette

Il Tribunale di Monza gli aveva appioppato la più severa (secondo lui) delle condanne: stare rinchiuso ai domiciliari in casa con la mamma in un appartamento di Meda, quando lui avrebbe voluto uscire per andare dalla fidanzata. È finito in carcere un 24enne di Meda. Dovrà scontare nel penitenziario di Monza la sua condanna per rapina, commessa quando era ancora minorenne.

I carabinieri di Seregno lo hanno ammanettato dopo che era evaso, sembra per andare a trovare la fidanzata. Il 24enne — come riferito dai carabinieri — si sarebbe trattenuto a casa della ragazza tutta la notte, ma al ritorno alla casa della madre ha trovato ad aspettarlo i carabinieri che lo hanno arrestato.