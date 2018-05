Cesano, rapinatore ai domiciliari a spasso per il centro: arrestato per evasione

Aveva messo a segno una rapina e per questo era stato condannato agli arresti domiciliari.

Sabato 5 maggio il 32enne però è finito in carcere: l’uomo – che avrebbe dovuto restare nella sua abitazione – era invece a spasso in via Friuli, a Cesano Maderno.

I carabinieri lo hanno sorpreso durante un controllo del territorio e lo hanno riconosciuto: non è escluso che fosse a caccia di una dose di droga.