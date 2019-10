Evade dai domiciliari per andare a comprare droga ma al posto del pusher trova i carabinieri

Agli arresti domiciliari per un vecchio caso di maltrattamenti in famiglia, un 26enne di Cesano Maderno ha pensato bene di violare gli obblighi di legge, abbandonando la sua abitazione e andando all’ex Snia di Varedo in cerca di droga.

Sabato sera i carabinieri di Desio lo hanno scoperto in via Umberto I, a Varedo, mentre era alla ricerca di una dose di stupefacenti. Il giovane pensava di imbattersi in qualche pusher dentro lo stabilimento in disuso ma ha trovato i carabinieri, che lo hanno arrestato per evasione dagli arresti domiciliari. Ora si trova nel carcere di Monza.