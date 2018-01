Usmate Velate, evade per la seconda volta dai domiciliari: arrestato (di nuovo) 53enne

E' evaso dagli arresti domiciliari per la seconda volta. In meno di una settimana un 53enne di Usmate Velate, P.G., è stato sorpreso dai carabinieri della compagnia di Monza fuori dalla propria abitazione e arrestato.

La prima volta l'uomo era stato pizzicato mentre camminava in via Cavour intento a fare una passeggiata dopo aver abbandonato il suo appartamento senza autorizzazione. Poi è successo di nuovo mercoledì notte, intorno alla una. Il 53enne è stato nuovamente sorpeso fuori casa in via Cavour e riconosciuto dai militari della stazione di Arcore.

Per l'uomo è scattato l'arresto.