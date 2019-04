Lentate sul Seveso, evade dai domiciliari per prendere il treno: arrestato

Sabato 30 marzo un giovane di 24 anni è evaso dagli arresti domiciliari dalla sua casa di Lentate sul Seveso.

I carabinieri di Seregno lo hanno rintracciato poche ore dopo alla stazione di Meda. Il 24enne si trovava qui intenzionato a prendere il primo treno per andare a Milano. Non è la prima volta che il giovane evade dai domiciliari. Questa volta per lui sono scattate le manette.