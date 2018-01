Evade dai domiciliari per fare shopping: 55enne nei guai a Pioltello

E' evaso dagli arresti domiciliari per andare a fare shopping. Per questo motivo a Pioltello i carabinieri della locale tenenza martedi' pomeriggio hanno fatto scattare le manette per un 55enne del posto responsabile del reato di evasione.

Quando i militari si sono presentati nel suo appartamento per un controllo non l'hanno trovato in casa. Poco dopo il 55enne è rientrato, spiegando di essere uscito per fare acquisti in un vicino negozio. Per l'uomo sono scattate le manette e dopo il giudizio per direttissima il 55enne è stato nuovamente sottoposto alla pena degli arresti domiciliari.