Esce di casa per fare due passi, 24enne rintracciato in centro e arrestato

E' uscito di casa nonostante fosse stato condannato a scontare la propria pena agli arresti domiciliari per essersi reso responsabile di rapina impropria. L'altra sera però un 24enne senegalese ha deciso di mettere piede fuori di casa e si è avviato verso il centro per fare due passi.

In via Amati però ha incontrato i carabinieri che lo hanno sorpreso fuori dal proprio appartamento. Una volta riconosciuto il 24enne è stato fermato e arrestato in flagranza di reato. Il 24enne è stato riaccompagnato nella propria abitazione e in attesa della direttissima è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari.