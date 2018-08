Evade dai domiciliari per comprare le sigarette: torna e trova la polizia davanti casa

Era agli arresti domiciliari e non poteva allontanarsi da casa, ma è uscito dalla sua abitazione durante e per lui sono scattate le manette. È successo nella notte tra martedì e mercoledì 1° agosto a Monza. Nei guai un uomo di 36 anni che era uscito a comprare le sigarette. Il fatto è stato reso noto dal commissariato di Monza con una nota.

Gli agenti della squadra volanti si sono accorti che il 36enne si era allontanato da casa quando, durante la notte, hanno bussato alla porta di casa sua. Non trovandolo nell'appartamento lo hanno aspettato fuori dall'abitazione fino a quando non è tornato con un pacchetto di sigarette in mano.

L'uomo è stato arrestato e al termine dell'udienza per direttissima presso il tribunale di Monza, svoltasi nella mattinata di mercoledì, è stato condannato due anni di reclusione in carcere.