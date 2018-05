Lodi, evasione dal carcere: detenuto scavalca il muro di cinta durante l'ora d'aria e fugge

Evasione nel carcere di Lodi. Un ragazzo marocchino di ventidue anni, arrestato il 24 aprile scorso a San Giuliano Milanese in esecuzione di un ordine di carcerazione per droga, è riuscito a far perdere le proprie tracce durante l'ora d'aria.

La fuga, stando alle prime informazioni, sarebbe avvenuta verso le 16, quando il 22enne avrebbe approfittato della "libertà" per scavalcare il muro di cinta e fuggire. Gli agenti di polizia penitenziaria si sono accorti dell'evasione qualche ora più tardi, quando hanno verificato che tutti i detenuti fossero tornati in cella.

Il ragazzo - Mohamed El Madoui, condannato a un anno di carcere - è ricercato a Lodi e in tutte le province lombarde. Da tempo, i sindacati - il Sappe su tutti - denunciano la carenza d'organico all'interno del penitenziario lodigiano.