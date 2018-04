Verso la rinascita delle aree dismesse: sopralluogo alla ex Pagnoni di via Sempione

Sulle ceneri di quella che a Monza fu una grande fabbrica del dopoguerra, oggi ormai dismessa, potrebbe nascere una grande palestra scolastica a disposizione degli istituti della zona per promuovere sport e aggregazione. Questo il progetto, ambizioso, che l'amministrazione comunale vorrebbe vedere realizzato nel complesso in disuso di via Sempione che sorge a ridosso del canale Villoresi.

Ieri imponente fabbrica dove si costruivano macchinari per la lavorazione del legno, domani palestra per studenti. Tra il passato e il futuro c'è la scommessa presente dell'amministrazione comunale che giovedì ha organizzato un sopralluogo nell'area insieme alla proprietà.

Alla visita erano presenti l'assessore all'Ambiente e allo Sviluppo del Territorio Martina Sassoli insieme all'assessore allo Sport Andrea Arbizzoni e Filippo Caravatti, amministratore unico della società proprietaria del terreno "Cascina Antonietta II".

La fabbrica dismessa, laddove ci fosse la possibilità dal punto di vista tecnico e l'interesse di privati pronti a investire, potrebbe quindi diventare, in tempi certo non brevi, un polo scolastico destinato agli istituti della zona tra cui il liceo Frisi, il Mosè Bianchi e Hensemberger. Poi, in un'ottica di polifunzionalità, anche aree pubbliche esterne, attività e parcheggi.

Quello di giovedì è stato il primo sopralluogo del "tour" delle aree dismesse che ha programmato l'Assessorato all'Urbanistica per osservare da vicino gli impianti in disuso della città e studiarne le possibilità di rinascita e trasformazione in un ottica di sviluppo urbano. Nelle scorse settimane il sindaco Allevi, insieme all'Assessore Sassoli, avevano presentato alcune azioni intraprese per incentivare lo sviluppo territoriale di Monza e la riqualificazione delle aree dismesse o in via di dismissione.