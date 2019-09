"C'è un uomo sporco di sangue al bar" ma non era vero: falso allarme a Seveso

I carabinieri di Seregno stanno cercando l’uomo che ha denunciato un accoltellamento dentro un noto bar in via Meredo, a Seveso. La telefonata è giunta alla centrale operativa domenica sera poco dopo le 20. Con tono allarmato, lo sconosciuto ha raccontato in modo dettagliato che nel locale un uomo era stato ferito ed era sporco di sangue.

In realtà, non era vero niente. Quando i militari sono arrivati, nel bar tutto era tranquillo ed era in corso una festa, con tanto di addobbi. Non è la prima volta che un falso allarme accade e ora i carabinieri stanno cercando di scoprire l’autore di questi “scherzi”.