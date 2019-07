Ai domiciliari, finge di avere un lavoro per potersi allontanare da casa: smascherato e arrestato

Era stato ristretto agli arresti domiciliari, ma per poter uscire di casa aveva finto di avere un lavoro. Aveva fatto le cose "per bene": aveva presentato anche il contratto di lavoro al tribunale di sorveglianza di Milano che gli aveva concesso un'autorizzazione per andare al lavoro. Pensava di averla fatta franca, ma è stato beccato dai carabinieri e per lui sono scattate le manette. È successo nei giorni scorsi a Vimercate, nei guai un italiano di 30 anni.

Ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati i militari della stazione di Vimercate che leggendo il contratto, stipulato con una azienda di pulizie di Agrate Brianza, si erano insospettiti. Diversi i particolari che stonavano: nel contratto era stata inserita una utenza telefonica fittizia e quindi non riconducibile all'impresa interessata. Non solo: l'uomo aveva creato una sorta di collage sovrapponendo i suoi dati personali a quelli di un'altra persona. Inoltre il contratto di lavoro era falso: il titolare dell'azienda — contattato dai carabinieri — si è dichiarato estraneo ai fatti disconoscendo la documentazione fornita dal 30enne.

Al 30enne sono stati revocati i domiciliari ed è stato accompagnato nella casa circondariale di Monza.