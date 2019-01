Indossa la divisa del militare per andare a passeggio nel Parco: multato e denunciato

Un uomo di 40 anni, di Solaro, è stato denunciato al Tribunale militare di Verona per ritenzione non consentita di materiale militare. Nel pomeriggio di giovedì 3 gennaio è stato sorpreso dai carabinieri di Desio mentre si aggirava per i boschi del Parco delle Groane con indosso una divisa da aviere scelto.

Ai militari ha detto di essere un militare dell’aeronautica. Ma durante un controllo, non è risultato in forze al corpo. Messo alle strette, ha ammesso che la divisa era quella che indossava, molti anni prima, durante il servizio militare, e che indossava ancora ogni tanto.

La vecchia divisa è stata sequestrata. Il 40enne inoltre dovrà pagare anche una multa di mille euro.