Elefante si allontana dal circo, pachiderma recuperato a Fara Gera d'Adda

E' uscito dal recinto e si è allontanato dal tendone del circo, finendo in strada e sfiorando un furgone di passaggio. Poi, appena ha intravisto del verde, ha raggiunto un'aiuola.

Mattinata movimentata a Fara Gera d'Adda, nella Bergamasca, alle porte di Cassano d'Adda e della Brianza dove un elefante è scappato dal circo Dylan di stanza in città in questi giorni per alcuni spettacoli.

L'animale si è allontanato dall'area di via Crespi, nella frazione di Badalasco, e la fuga, secondo quanto ricostruito dall'Ansa, è durata solo pochi minuti. In questo lasso di tempo il pachiderma ha sfiorato un furgone di passaggio e raggiunto un'aiuola dove si è messo a mangiare l'erba.

Recuperato dai proprietari, l'elefante ha poi fatto ritorno al circo.