Gli esplode un fuoco d'artificio in mano: perde tutte e cinque le dita

Dramma nella notte di Capodanno a Limbiate in Brianza. Un 24enne italiano ha perso tutte le dita di una mano.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava facendo scoppiare diversi fuochi artificiali nel parcheggio della piscina in via Da Vinci quando è rimasto gravemente ferito da un botto che gli è esploso in mano. Dalle testimonianze risulta che alcune delle persone che erano lì con lui si sono allontanate, abbandonando diversi fuochi artificiali inesplosi mentre solo alcuni si sono fermati e hanno chiamato il 118.

Soccorso, il giovane è stato trasportato d’urgenza al San Gerardo di Monza. Le sue condizioni sono serie. Ha riportato l’amputazione di cinque dita di una mano e leggere ferite al volto. Sul posto anche i carabinieri di Limbiate per capire l'esatta dinamica dell'avvenimento.

I militari hanno posto sotto sequestro tutti i fuochi non ancora esplosi. Il 24enne aveva realizzato uno spettacolo pirotecnico con centinaia di fuochi, e al momento dell’infortunio ne aveva fatti esplodere poco più di metà. L’altro ingente quantitativo è stato recuperato e messo sotto sequestro da parte dei militari dell'Arma.