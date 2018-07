Ferito alla spalla, si accascia a terra: 22enne accompagnato in ospedale

Aveva una profonda ferita alla spalla e con ogni probabilità stava andando verso il pronto soccorso. Ma è rovinato al suolo mentre si stava dirigendo in ospedale.

Potrebbe essere la vittima di un incidente sul lavoro il ragazzo di 22 anni che nel pomeriggio di mercoledì 22 luglio è stato soccorso dai sanitari del 118 in via Matteotti a Villasanta. Tutto è accaduto poco prima delle 14.30 quando l'uomo, Nordafricano che aveva addosso vestiti da lavoro, si è accasciato al suolo richiamando l'attenzione di alcuni operai che stavano lavorando nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso e accompagnato al pronto soccorso il ragazzo. Fortunatamente le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Sul caso sta indagando la polizia locale di Villasanta, sul posto per i rilievi del caso.