"Luppolo in villa", birra, musica e street food nel parco

Birre artigianali, musica, proposte gastroniche e relax in un'oasi verde incantata. Da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre a Varedo va in scena la prima edizione della manifestazione "Luppolo in Villa: Beer Experience", un appuntamento completamente dedicato alla Birra a 360° nel verde del parco di Villa Bagatti Valsecchi.



Tre giorni con tante birre artigianali e degustazioni accompagnate da mastri birrai, un'area food gourmet con tante specialità in abbinamento, homebrew workshop, beer market, musica live, eventi, area relax nel parco e visite guidate all'interno della splendida villa.

Qui la pagina ufficiale con le info sull'evento.