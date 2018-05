Festa della Croce Rossa a Brugherio

Anche quest’anno il Comitato di Brugherio della Croce Rossa Italiana organizza quattro serate di festa: da giovedì 31 maggio fino a domenica 3 giugno, presso l’area feste di Brugherio in via Aldo Moro a partire dalle ore 19 con cucina, griglia, pizzeria e musica.

La festa rappresenta un’occasione per far conoscere meglio le attività che la Croce Rossa svolge sul territorio 365 giorni l’anno. Non mancheranno allegria e spensieratezza, con trucca-bimbi, photo corner e un’area giochi. Le serate di venerdì e sabato saranno dedicate all’educazione alimentare e alla salute con attività divertenti dedicate ai più giovani. Giovedì e domenica saranno protagonisti i nostri “edu-flash mob”, per sorprendere e divertire tutta la popolazione, insegnando le manovre di rianimazione in modo originale e coinvolgente. Durante le serate non mancheranno musica dal vivo, canzoni, esibizioni e balli di gruppo.

Anche quest’anno il giovedì sera è possibile partecipare a Il Cervellone, gioco ispirato ai quiz televisivi; per giocare basta iscrivere la propria squadra compilando il form sul sito www.cribrugherio.org. Venerdì sera sarà dedicata al rock, con un concerto live dei Vasco Revolution. Sabato sera sarà una serata revival, con musica degli anni ’70, ’80 e ’90. Domenica sera liscio mania.

Le quattro serate sono patrocinate dal Comune di Brugherio e il ricavato della festa sarà utilizzato per il finanziamento delle attività svolte sul territorio e per raccogliere fondi per l’AIRC in memoria di Alessio Messina.