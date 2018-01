Festa della Giubiana a Giussano

Appuntamento a Giussano domenica 21 gennaio con il Falò della Giubiana. L'evento, organizzato dalla Pro Loco di Giussano in collaborazione con il municipio prenderà il via alle sedici con la partenza del corteo da via De Gasperi con la musica della banda e i trampolieri.

La festa poi proseguirà in piazza Roma con danze folk e la lettura delle sentenze. Il corteo terminerà al parco Nicholas Green dove sarà messa al rogo la Giubiana. Non mancherà il risotto degli Alpini e il vin brulè.