Festa dell'Arma dei Carabinieri, celebrazioni nel nuovo comando provinciale di Monza

Una festa per tutti i Carabinieri d’Italia e per gli uomini dell’Arma di Monza e della Brianza che mercoledì 5 giugno celebreranno la ricorrenza del 205esimo Annuale di Fondazione nel neo-istituito comando provinciale di via Volturno con una cerimonia.

Proprio il 5 giugno 1920 la Bandiera dell’Arma fu insignita della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare, per la partecipazione dei Carabinieri alla prima guerra mondiale: “Rinnovellò le sue più fiere tradizioni con innumerevoli prove di tenace attaccamento al dovere e di fulgido eroismo, dando validissimo contributo alla radiosa vittoria delle armi d’Italia”.

Quest’anno le celebrazioni saranno tutte monzesi: per la prima volta la Festa dell’Arma viene celebrata all’interno della caserma di via Volturno a Monza, recentemente diventata sede del Comando Provinciale dei Carabinieri guidato dal Tenente Colonnello Simone Pacioni.

I carabinieri di Monza e Brianza

Il Comando Provinciale Carabinieri “di Monza Brianza” è articolato sulle Compagnie di Monza, Seregno, Vimercate e Desio, da cui dipendono 25 presidi dislocati sui 55 comuni della provincia di Monza e della Brianza per rispondere alle esigenze di controllo del territorio e supporto al cittadino.

Un anno intenso con tanti successi

Prevenzione, repressione, soccorso, assistenza, iniziative rivolte alle fasce deboli, con incontri e conferenze sulle truffe ai danni di persone anziane o lezioni di legalità sui banchi di scuola con gli studenti. Queste alcune delle attività che hanno visto i carabinieri brianzoli impegnati in prima linea. Sono stati 27.000 i servizi preventivi effettuati nel 2018, con 29.000 episodi delittuosi dove gli uomini dell’Arma hanno assicurato giustizia per 800 persone.