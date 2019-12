Finge rapina per pagare una truffa "amorosa": denunciata donna

Una donna di 62 anni, di Limbiate, è stata denunciata per simulazione di reato dai carabinieri di Desio. Il 25 novembre scorso si era inventata una rapina al bancomat. Secondo il suo racconto un uomo, descritto come straniero, puntandole contro un coltello l’avrebbe costretta a consegnare 300 euro. Ma non era vero niente.



Le telecamere puntate sul bancomat non hanno mai registrato alcuna rapina. Alla fine, di fronte ai dubbi e alle lacune del suo racconto, la donna ha confessato ammettendo di essersi inventata tutto per nascondere una truffa amorosa subita da un conoscente.