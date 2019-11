"Mi hanno puntato un coltello e rapinato" ma non era vero, doveva pagare una scommessa: pensionato denunciato

Aveva prelevato seicento euro al bancomat. Poi era andato dai carabinieri a denunciare che era stato rapinato da due balordi con il volto mascherato e armati di coltello. Ma non era vero niente. E i carabinieri di Desio non ci hanno messo molto a scoprire la verità. E alla fine il 69enne è crollato e ha ammesso tutto. L’uomo si era inventato la rapina perché non sapeva come giustificare il forte ammanco, necessario per saldare una scommessa finita male.

L’uomo una settimana fa aveva prelevato la somma in un istituto bancario in via Umberto I, nel centro storico di Varedo. A insospettire i militari il racconto pieno di contraddizioni del pensionato, ma anche il fatto che le telecamere a circuito chiuso puntate sul bancomat non avevano registrato nulla di anomalo. Ora è stato denunciato a piede libero per simulazione di reato.