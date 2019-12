Finti soccorritori raccolgono fondi davanti al San Gerardo di Monza: arriva la polizia

Erano vestiti da soccorritori e stavano raccogliendo fondi fuori dal San Gerardo di Monza: a fronte di un'offerta regalavano un kit di primo soccorso, ma non erano iscritti a nessuna associazione di beneficenza. A smascherarli sono stati gli agenti della questura di Monza che hanno avviato le pratiche per l'allontanamento dalla città.

Tutto è accaduto intorno alle 11 di sabato 14 dicembre, come riferito dagli investigatori di via Montevecchia. È stato un passante a segnalare il fatto alla questura che ha inviato sul posto una volante.

Una volta davanti al San Gerardo i poliziotti hanno trovato due uomini — un 62enne napoletano e un 49enne milanese, entrambi già noti alle forze dell'ordine — con addosso dei giubboni catarifrangenti arancioni simili a quelli indossati dai soccorritori del 118. Durante il controllo è emerso che non erano iscritti a nessuna associazione ed è stato notificato loro l'avviso di avvio di un procedimento amministrativo per l'emissione di un foglio di via obbligatorio.