Seregno come Berlino, fognature "volanti" per il risanamento di un collettore di 2 chilometri

Un bypass fognario aereo, con tre pompe in grado di trasportare fino a 180 litri di reflui al secondo e un obiettivo ambizioso: risanare quasi due chilometri di fognature senza scavi.

Seregno come Berlino grazie alle tecnologie innovative messe in campo da Brianzacque. Martedì presso lo spazio civico di via Bottego si è svolto un sopralluogo al cantiere per mostrare lo stato di avanzamento dei lavori.

Tecnologia innovativa per il cantiere senza scavi

L’intervento, avviato a metà febbraio e finalizzato al risanamento strutturale del collettore fognario Sud, prevede interventi con il metodo no-dig o trenchless, ovvero senza scavi. La tecnologia innovativa utilizzata da Brianzacque, poco sperimentata in Italia ma largamente utilizzata in Germania, è il relining interno, in inglese CIPP (acronimo che sta per Cured in Place Pipe).

Da circa una decina di giorni, il maxi intervento, che coinvolge i quartieri cittadini di San Giuseppe, Sant’Ambrogio, Santa Valeria e interessa le vie dei Buttafava, Cascina Bonsaglio, 8 Marzo, via Papini, Stadio, via Edison, via Bottego e Solferino con il coinvolgimento di tre attraversamenti ferroviari, ha visto l’avvio delle riparazioni interne delle condotte e dei primi lanci del liner. Ogni gettata è in grado di risanare un tratto di collettore di 100 metri per volta.

Questo sistema, oltre a consentire di ricostruire una condotta con caratteristiche di tenuta idraulica e resistenza di erosione meccanica e corrosione chimica del tutto paragonabili ad una tubazione prefabbricata di materiale pregiato (Pvc, gres, vetroresina e simili) a fronte di costi di esecuzione pressoché equivalenti, comporta tutta una serie di vantaggi. Tradotto: tempi di esecuzione più rapidi, riduzione dei disagi per i cittadini, per la circolazione e il traffico e per la sicurezza del cantiere.

Un bypass fognario "aereo"

Dallo scorso 20 marzo, prima di avviare le gettate consistenti nell’inserimento all’interno del tubo da rifare di una calza (chiamata liner) in resina e fibra di vetro che poi viene gonfiata “nell’intestino” della condotta ospitante e fatta indurire con l’ausilio di lampade UV, si sono rese necessarie tutta una serie di operazioni. Quella più visibile, che ha catturato l’attenzione generale, è stato l’allestimento di un bypass fognario aereo, gestito da tre pompe e in grado di trasportare fino a 180 litri di reflui al secondo. Scopo delle fognature “volanti” di colore azzurro, comparse in via Bernardo Luini, Baracca, Sabatelli, Marco Polo e Cristoforo Colombo per una lunghezza complessiva di 290 metri è di svuotare il collettore interrato, lasciandolo “libero” per i lavori di risanamento.

Tre mesi di lavori

Il cronoprogramma prevede una durata lavori di poco più di tre mesi con termine a fine maggio, una tempistica decisamente più rapida rispetto a quella tradizionale. L’impegno di spesa è pari a 3,3 milioni finanziati con i proventi della tariffa delle bollette del servizio idrico integrato, pagate dagli utenti. Costituito da tubazioni monolitiche ovoidali di dimensioni variabili tra gli 80 x 120 e i 100 x 120 centimetri, il collettore fognario Seregno Sud scorre ad una profondità che oscilla tra i 3 e i 5 metri dal piano campagna. I reflui vengono raccolti e canalizzati nella parte meridionale del Comune e poi si innestano nel collettore di Desio con destinazione finale il depuratore San Rocco di Monza. Il ricorso alla tecnologia no-dig consentirà il pieno recupero strutturale e funzionale dell’infrastruttura.