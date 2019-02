Roberto Formigoni in carcere: si è costituito con i suoi avvocati a Bollate

Roberto Formigoni è in carcere. Venerdì mattina l'ex governatore di regione Lombardia che giovedì è stato condannato definitivamente a cinque anni e dieci mesi per corruzione nel "caso Maugeri" si è presentato al penitenziario di Bollate.

Stando a quanto appreso, il Celeste è arrivato a bordo di una Bmw insieme al suo avvocato. Gli stessi legali di Formigoni hanno già chiesto, sempre in mattinata, che il loro assistito sconti la pena ai domiciliari perché ha più di settanta anni, ma in realtà il "beneficio" non dovrebbe essere concesso - per legge - ai condannati per reati contro la pubblica amministrazione.

La parola fine sulla lunga vicenda giudiziaria di Formigoni è arrivata giovedì, quando la Cassazione - pur riducendo i sette anni e mezzo dell'Appello - ha reso definitiva la sua condanna per i favori alla Maugeri.

Ad avviso del pg, da parte di Formigoni c'è stato un "sistematico asservimento della funzione pubblica agli interessi della Maugeri, un baratto della funzione". Il pg ha anche ricordato che la corruzione ha riguardato un giro di oltre 61 milioni di euro e circa 6 milioni di utilità sono arrivati "in vari flussi e forme" a Formigoni.