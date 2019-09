Un velivolo delle Frecce Tricolori sorvola Monza in vista dello spettacolo prima del Gran Premio

Ha sorvolato il cielo sopra Monza a tutta velocità, lasciando dietro di sè una scia che domenica, in occasione dello spettacolo ufficiale, diventerà tricolore.

Nel primo pomeriggio di lunedì 2 settembre un velivolo delle Frecce Tricolori si è alzato in volo sopra il capoluogo brianzolo probabilmente per effettuare un giro di ricognizione in cielo in vista del consueto spettacolo che domenica si terrà nel cielo di Monza prima della partenza del Gran Premio dal'Autodromo.

Quelle insolite acrobazie del velivo non sono passate inosservate e in tanti si sono fermati a osservare il volo sopra la città.

(Video Mariella V./Facebook)