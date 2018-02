Monza, emergenza freddo: il piano straordinario del comune

Temperature in picchiata a Monza. Nei prossimi giorni anche nel capoluogo brianzolo è previsto il ritorno del gelo con temperature rigide che scenderanno anche sotto lo zero.

Per far fronte alle esigenze dei cittadini più fragili il Comune ha predisposto un piano straordinario.

Lo SPAZIO 37 di Via Borgazzi, ricovero per persone senza fissa dimora, sarà aperto al mattino fino alle ore 10, mentre l'apertura serale è anticipata alle 18.30, grazie alla disponibilità degli educatori comunali e dei volontari. Anche il ricovero notturno di Via Raiberti prolungherà gli orari di apertura. Confermate, inoltre, le attività del centro diurno con l'ambulatorio e di SPAZIO ANNA.

La Polizia Locale, in collaborazione con il Gruppo Comunale di Protezione Civile, è a disposizione dei cittadini soli, anziani e in difficoltà che necessitano di medicinali urgenti o aiuto per commissioni mediche: il telefono della centrale operativa è 039/28161. Il Comune è in contatto con le Unità di Strada e le Forze dell'Ordine per eventuali ulteriori interventi fossero necessari.