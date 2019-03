In fuga sul furgone rubato provocano incidente: a bordo del mezzo moto rubate

Il furgone che cerca di fuggire via, tagliando la strada alle auto in transito e inverte il senso di marcia salendo sull'aiuola spartitraffico di viale delle Industrie, finendo per schiantarsi dalla parte opposta della carreggiata. Una rocambolesca fuga quella messa in scena da due uomini venerdì nel tardo pomeriggio a Monza terminata con il recupero di un mezzo rubato con a bordo due moto e una bicicletta di provenienza furtiva.

Il controllo e la fuga

E' successo a Monza il 29 marzo. Durante un posto di blocco della polizia locale con l'utilizzo del dispositivo "street control", in viale delle Industrie, l'occhio elettronico ha intercettato un furgone sprovvisto di assicurazione. Quando gli agenti del comando di via Marsala hanno tentato di bloccare il veicolo, il conducente ha tentato la fuga, spingendo sull'acceleratore, zigzagando tra le auto in transito per far perdere le proprie tracce.

Per sfuggire agli agenti l'uomo al volante ha anche azzardato una manovra pericolosa, causando anche un incidente. Il furgone ha invertito il senso di marcia lungo il viale a scorrimento veloce, salendo sull'aiuola spartitraffico e facendo una inversione a U vietata. La corsa del mezzo poi è terminata poco dopo, con uno schianto a bordo carreggiata.

Nella fuga è stata urtata anche una secondo auto, un veicolo condotto da una persona portatrice di handicap, rimasta fortunatamente illesa.

Indagini in corso

Il conducente e il passeggero che viaggiavano sul furgone sono riusciti a fuggire via a piedi nei campo circostanti, facendo così perdere le proprie tracce. A bordo del veicolo, risultato rubato, la polizia locale ha rinvenuto due moto di grossa cilindrata e una bicicletta di provenienza furtiva. Indagini in corso.