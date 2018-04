Fuga di gas in una palazzina a Carate Brianza, evacuato lo stabile

Un insolito odore di gas ha invaso lo scantinato di una palazzina residenziale in viale Brianza a Carate Brianza e martedì è scattato l'allarme. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco che hanno effettuato i primi rilievi per capire l'origine della perdita.

In via precauzionale, per ragioni di sicurezza, è stato evacuato l'interno stabile e le famiglie sono state invitate a lasciare le loro abitazioni.

Le operazioni, iniziate il 10 aprile, sono poi proseguite per tutta la giornata di mercoledì quando in viale Brianza sono intervenuti anche i tecnici della ditta incaricata. Alla fine gli operatori hanno individuato e riparato la perdita, mettendo in sicurezza lo stabile.

Durante le operazioni sono stati presenti anche i vigili del fuoco per prevenzione con due squadre dal distaccamento di Carate Brianza e il nucleo Nbcr da Milano.