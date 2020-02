Albero trancia un tubo della rete: mega fuga di gas, odore di metano in tutto il Nord Milano

Maxi fuga di gas giovedì sera a Paderno Dugnano, con l'odore di metano - spinto anche dal vento - che si è diffuso in praticamente tutti i comuni limitrofi, da Cinisello a Novate Milanese passando per Lissone e Nova Milanese.

Tantissimi cittadini preoccupati hanno tempestato di telefonate il centralino dei vigili del fuoco, che verso le 20 sono riusciti a localizzare la perdita a Paderno Dugnano. "È in corso un intervento da parte Italgas su una conduttura di gas sull’argine del Seveso, in prossimità del cortile della scuola Allende", in via Italia, ha fatto sapere il comune con un post su Facebook.

"La caduta di un albero ha causato la rottura di un tubo della rete del gas che interseca il fiume. I tecnici, coadiuvati dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, stanno lavorando alla chiusura della conduttura per arrestare la fuoriuscita del gas e poi procedere con la riparazione dell’impianto. L’odore di gas si sta avvertendo in quasi tutta la città e nei Comuni limitrofi". E ancora: "La situazione è sotto controllo da parte delle autorità preposte e al momento si è reso necessario solamente la chiusura al traffico di un tratto di via Italia".

Dopo due ore, ha fatto sapere sempre l'amministrazione di Paderno, i tecnici sono riusciti a interrompere la fuoriuscita di gas. "Nelle prossime ore - ha concluso il comune - si interverrà per riparare l’impianto".