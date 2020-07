Fuga di gas a Monza, famiglie evacuate e vigili del fuoco al lavoro in via Rota

Intervento dei vigili del fuoco nella serata di lunedì 6 luglio a Monza. Intorno alle 21.40 diverse squadre del comando provinciale brianzolo insieme al Nucleo specializzato Nbcr da Milano sono giunte in via Rota dove era stata segnalata una perdita di gas. Insieme ai pompieri anche la polizia locale e il personale dell'azienda che si occupa dell'erogazione del gas-metano in zona.

Per consentire i controlli alcune famiglie - 22 persone in tutto - sono state evacuate e hanno atteso in strada il termine delle verifiche. Fortunatamente non c'è stato alcun danno e nessun malore. Le operazioni si sono prolungate fino a tarda notte e sono durate sei ore: in via Rota è entrato in funzione anche un escavatore per individuare l'area della perdita e intervenire sotto il terreno a ridosso di una aiuola condominiale.