Allarme per il pericolo di fuga di gas in un cantiere, intervento dei vigili del fuoco in centro

Allarme per il pericolo di una fuga di gas lunedì sera, in centro Monza. In via Cesare Cantù, su richiesta di alcuni residenti, sono intervenuti i vigili del fuoco presso un cantiere per il teleriscaldamento in corso in città.

Durante gli scavi infatti, secondo quanto è stato ricostruito, una tubatura sotterranea è stata ancorata tramite una carrucola a un palo situato a livello stradale. In seguito a un piccolo cedimento però il condotto si è inclinato facendo temere il peggio.

Intorno alle 20 in via Cantù sono intervenuti i vigili del fuoco, insieme agli agenti della polizia locale. I pompieri, prima che potesse verificarsi un eventuale crollo del manto stradale, si sono calati nello scavo per mettere in sicurezza la tubatura.

A intervento concluso, quando i vigili del fuoco erano da poco risaliti in superficie, si è verificato il cedimento. Per fortuna grazie all'intervento dei soccorsi l'impatto che i detriti hanno avuto sulla conduttura è stato attutito evitandone la rottura o una ulteriore inclinazione che avrebbe potuto far fuoriuscire del gas e far penetrare la sostanza nelle vicine abitazioni.

Le immagini