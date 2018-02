Brutta avventura in Valassina per padre e figlio: l'incidente si trasforma in tentata rapina

Brutta avventura domenica mattina in Valassina per padre e figlio, entrambi di Carate Brianza. Mentre i due viaggiavano a bordo della loro auto all'altezza di Giussano intorno alle sette sono stati urtati da una Ford Fiesta in fase di sorpasso che non si è fermata dopo il sinistro. Le vittime hanno così raggiunto la vettura fino a costringerla a fermarsi.

Dal mezzo sono scesi due uomini, intorno alla trentina, che hanno cercato di risolvere la questione offrendo del denaro ai malcapitati per "dimenticare" l'accaduto. Ma la proposta non è stata gradita dal conducente del veicolo danneggiato che ha chiamato la polizia stradale di Seregno e ha scattato delle fotografie al veicolo incidentato per testimoniare la propria versione dei fatti.

E' stato a quel punto che, contrariati, i due hanno provato a strappare di mano al brianzolo lo smartphone rendendosi autori non solo di fuga dopo il sinistro ma anche di tentata rapina. Alla fine i due uomini sono fuggiti via, facendo perdere le proprie tracce. Sull'episodio indaga la polizia stradale.