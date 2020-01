Famiglia intossicata dal monossido di carbonio a Lentate: quattro persone soccorse

A causa del malfunzionamento della caldaia a Lentate sul Seveso un'intera famiglia è rimasta intossicata dal monossido di carbonio. E' successo nella mattinata di sabato in un'abitazione di via San Michele Del Carso dove sono intervenuti diversi mezzi di emergenza inviati sul posto dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza insieme ai carabinieri della compagnia di Seregno e ai vigili del fuoco.

A chiedere l'intervento dei soccorsi è stata la stessa famiglia che si è sentita male a causa della sostanza inalata. I sanitari hanno accompagnato in ospedale tutti i componenti della famiglia in codice verde e solo uno dei membri è giunto nella struttura ospedaliera in codice giallo ma fortunatamente non versa in pericolo di vita.

Durante l'intervento anche uno dei soccorritori che per primo è entrato all'interno dei locali saturi di monossido si è sentito male e ha accusato un principio di intossicazione.