Cinquantenne muore a Santo Stefano per un malore, benefattore paga il funerale

Una morte improvvisa, con la scomparsa prematura di un uomo di 49 anni la mattina di Santo Stefano, e un gesto di solidarietà sincero. Un misterioso benefattore a Brugherio si è offerto di pagare il funerale dell'uomo stroncato da un malore in una roulotte di un campo tra Brugherio e Cologno Monzese dove aveva trascorso la notte dopo i festeggiamenti.

La salma del 49enne, dopo la tragica scomparsa, era rimasta per oltre una settimana nella camera funebre del cimitero della cittadina brianzola. A chiedere spiegazioni su quella anomala permanenza è stato un uomo che, dopo essersi informato, pur non conoscendo il 49enne e non essendo un amico di famiglia, ha deciso di far avere alla salma una degna sepoltura.

E così ha disposto tutto per l'organizzazione del funerale celebrato a sue spese.