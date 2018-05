A Ornago giovedì i funerali di Amalia e Marinella, decedute in casa a febbraio

Dopo il nulla osta della Procura è stata fissata la data dei funerali di Amalia Villa e Marinella Ronco, le due donne decedute in casa lo scorso febbraio.

Madre e figlia, 85 e 52 anni, erano state trovate senza vita dopo un malore improvviso accusato in un bar dal fratello e zio delle donne, Paolino Villa. L'uomo inizialmente era stato indagato per duplice omicidio ed era prima finito in carcere e poi nel reparto di psichiatria dell'ospedale San Gerardo di Monza. In seguito alle risultanze dell'esame autoptico sui cadaveri, l'uomo era stato scarcerato ma le circostanze che avrebbero portato al decesso di madre e figlia, trovate entrambe in camera da letto e morte da giorni al momento dell'intervento dei sanitari e degli inquirenti nell'abitazione, restano ancora da chiarire definitivamente.

L'ultimo saluto alla due donne si terrà giovedì 10 maggio a Ornago, nella chiesa parrocchiale.