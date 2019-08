Biassono si stringe al dolore della famiglia per la morte di Marta, sabato i funerali

Si terranno sabato 31 agosto alle 15 nella chiesa di San Martino, a Biassono, i funerali di Marta Viganò, la trentaduenne morta lunedì mattina all'ospedale Niguarda di Milano dove era stata ricoverata in seguito a un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica.

Il Fiat Doblò su cui la giovane istruttrice cinofila di Biassono viaggiava lungo la tangenziale Est, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo ed è finito contro il guard rail nel tratto tra Carugate e Brugherio, in direzione Milano. Per la violenza dell'impatto le lamiere della barriera stradale hanno letteralmente attraversato l'abitacolo del mezzo, "infilzandolo".

Per la ragazza purtroppo a nulla è valso l'immediato intervento dei sanitari del 118: soccorsa in arresto cardiocircolatorio, la 32enne brianzola è stata poi accompagnata all'ospedale Niguarda di Milano in condizioni disperate. Qui lunedì mattina il decesso.

"Chiedo a tutti gli amici, i coleghi, i collaboratori delle scuole e associazioni che avevano un rapporto con Marta di mettere la propria maglietta di lavoro per essere come sempre pronti a fare, come era lei. E' l'ultimo lavoro insieme" si legge in un messaggio della mamma di Marta.

Prima delle esequie alle 14.30 verrà recitato il Santo Rosario.