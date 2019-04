L'ultimo saluto a Giovanni Mariani in Duomo: i funerali mercoledì mattina

Si svolgeranno mercoledì mattina, in Duomo, i funerali di Giovanni Mariani, il manager brianzolo di 48 anni morto domenica mattina sulle piste da sci a Bormio. L'ultimo saluto è in programma il 3 aprile alle 10.45 in Duomo per proseguire poi al cimitero di Lissone.

Il manager brianzolo lascia la moglie Elena e i figli Emanuele e Edoardo. Molto conosciuto in Brianza, Mariani, vimercatese, abitava a Monza ed era manager della Up&Go, azienda di allestimenti fondata a Villasanta.

Il drammatico incidente sulla pista da sci è avvenuto domenica 31 marzo a Bormio, in provincia di Sondrio. Intorno alle 11 nel comprensorio sciistico il manager è rimasto coinvolto nella collisione con un altro sciatore brianzolo di Seregno di 47 anni. Purtroppo per Mariani non c'è stato nulla da fare: nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e dell'eliambulanza il 48enne è morto una quindicina di minuti dopo lo scontro.