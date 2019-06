Fuochi di San Giovanni nel Parco di Monza: le musiche dello spettacolo e le informazioni

Fuochi, luci e musica. Questi gli ingredienti dell'attesissimo spettacolo pirotecnico in programma lunedì 24 giugno nel Parco di Monza in occasione della Festa di San Giovanni.

“Notte Italiana”, questo il titolo scelto per lo show che in cielo vedrà alternarsi giochi di luce e acrobazie scintillanti, accompagnate da una colonna sonora che accompagnerà gli spettatori in un viaggio nei sentimenti e nella emozioni.

Per venti minuti le musiche di Pietro Mascagni, Roberto Cacciapaglia, Harry Warren, Jack Brooks, Bob Merrill, Ennio Morricone, Lucio Dalla, Sigur Ros, Lèo Delibes, Giuseppe Verdi, Thomas Bergensen, J.s. Bach, Domenico Modugno e degli Audiomachine regaleranno uno spettacolo da ascoltare e ammirare tra luci, note e racconti. L'ingresso è gratuito. In caso di maltempo lo spettacolo sarà rimandato al giorno successivo.

Ecco tutte le informazioni utili.

Come arrivare

Lo spettacolo si terrà all'interno del Parco di Monza, nell'area dell'ex Ippodromo. L’area dello spettacolo si può raggiungere percorrendo viale Cavriga, viale Mirabello e viale Vedano. L’accesso, attraverso appositi varchi di controllo, sarà possibile a partire dalle ore 18.

Dove parcheggiare

Parcheggio Porta Monza (1200 posti).

Parcheggio Ospedale (650 posti).

Parcheggio per auto disabili con contrassegno: piazzale Villa Mirabellino e piazzale Cascina Fontana (sede del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza).

Parcheggio per biciclette realizzato presso il piazzale dietro il bar Cavriga.

Divieti