Spettacolo di fuochi d'artificio nel Parco di Monza: viabilità, divieti e parcheggi

Musica e acrobazie di luce per raccontare la bellezza del nostro Paese. Una “Notte italiana” da vivere con il naso all’insù nella magica cornice del Parco di Monza. Appuntamento lunedì 24 giugno, in occasione della festa di San Giovanni, alle 22 nel prato dell’area dell’ex Ippodromo, di fronte a Villa Mirabello.

I fuochi nel Parco: spettacolo di musica e luci

Sarà un vero e proprio viaggio di una ventina di minuti nei sentimenti e nelle emozioni alla scoperta (o riscoperta) del Bel Paese dove storia e tradizione si intrecciano e «producono» bellezza. Suddiviso in cinque «quadri» («amore», «mare», «arte e storia», «paesaggio» e «orgoglio italiano») il racconto sarà affidato ai fuochi, accompagnati dalle seguenti musiche: Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni, Figlia del cielo lii e Wild Side di Roberto Cacciapaglia, That's amore di Harry Warren e Jack Brooks, Mambo Italiano di Bob Merrill, La leggenda del pianista sull'oceano, C'era una volta il west e On earth as it is in Heaven di Ennio Morricone, Caruso di Lucio Dalla, Hoppipolla di Sigur Ros, Lakme, act. 1: Flower duet di Léo Delibes, Libiamo Ne' Lieti Calici - La Traviata di Giuseppe Verdi, Colors Of Love di Thomas Bergensen, Il proprio fine di J.S.Bach, Volare di Domenico Modugno, Voyage of Dream di Audiomachine.

Viabilità: chiuso viale Cavriga

Lunedì 24 giugno, dalle 18 alle 24, sarà vietato il transito a tutti i veicoli lungo viale Cavriga nel tratto compreso tra viale dei Tigli e l’uscita della Porta di Villasanta. Si potrà raggiungere l’area dello spettacolo percorrendo a piedi, attraverso percorsi illuminati, viale Cavriga, viale Mirabello e viale Vedano. Porta Monza, Porta Villasanta e Porta Vedano resteranno aperte fino al completo deflusso degli spettatori al termine dello spettacolo, mentre tutte le altre porte e gli ingressi del Parco chiuderanno alle ore 21.30.

Parcheggi

Due i parcheggi disponibili, quello di Porta Monza (1200 posti) e quello dell’Ospedale San Gerardo (650 posti), e, novità di quest’anno, un’area di sosta per biciclette presso il piazzale dietro il bar Cavriga. Le auto (con contrassegno) che trasportano persone diversamente abili potranno parcheggiare nel piazzale di Villa Mirabellino e nel piazzale Cascina Fontana (sede del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza). Porta Vedano Montagnetta sarà aperta fino alla fine dello spettacolo esclusivamente per i mezzi dei disabili. Per loro, inoltre, è prevista un’area riservata a destra del fronte fuochi.

Divieti

In tutto il Parco è vietato introdurre e consumare alcolici, superalcolici e bevande in bottiglie di vetro, lattine e bottiglie di plastica chiuse. E' assolutamente vietata la sosta di moto e motocicli nel Parco di Monza, particolarmente in prossimità delle uscite di Porta Monza, Porta Villasanta e Porta Vedano; moto e motocicli in sosta vietata saranno rimossi.

Prima dei fuochi un concerto in Arengario

Nel pomeriggio, alle ore 18 in piazza Roma concerto del giovane talento sud coreano Sae Yoon Chon, primo asiatico a vincere il prestigioso Concorso Pianistico Internazionale di Dublino nel 2018. Ha iniziato a suonare il pianoforte a 5 anni nella sua città natale, Seul, con Hyoung - Joon Chang e ha proseguito gli studi a Toronto con John O’Connor alla «Glenn Gould School» del «Royal Conservatory Music». Ha esordito, a 18 anni, con la «Cleveland Orchestra» sotto la direzione del Maestro Jahja Ling. Da allora è stato ospite in diverse orchestre, collaborando con importanti direttori. Nella stagione 2019 – 2020 debutterà alla «National Concert Hall» di Dublino e alla «Wigmore Hall» di Londra, mentre nella stagione 2020 – 2021 farà il suo debutto alla «Carnegie Hall» di New York e suonerà con la «London Symphony Orchestra». Lunedì eseguirà musiche di Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, Claude Debussy e Henri Dutilleux. In collaborazione con «Gioventù Musicale Italiana».