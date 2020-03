Guidava un furgone rubato con a bordo droga: nei guai 53enne brianzolo

Guidava un furgone rubato con a bordo della droga. Mentre era al volante di un Ford Transit risultato provento di furto a Cesano Maderno è stato fermato per un controllo dagli agenti della polizia di Stato sulla Statale 38 dello Stelvio, in direzione Tirano. Il mezzo risultava rubato lo scorso 11 febbraio e al volante c'era un cinquantatreenne, di Bovisio Masciago, pregiudicato, che è stato trovato in possesso anche di un modico quantitativo di marijuana, hashish e cocaina.

Al termine degli accertamenti svolti in Questura, l'uomo è stato denunciato per il reato di ricettazione e segnalato alla Prefettura di Monza Brianza, per uso personale di sostanze stupefacenti e allontanato da questo capoluogo e comuni limitrofi con foglio di via obbligatorio per un periodo di tre anni.