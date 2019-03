Devasta i vetri delle auto per rubare: 33enne arrestato per furto e danneggiamento

Un cittadino marocchino di 33 anni è stato arrestato – giovedì sera – dai carabinieri di Desio per furto aggravato e danneggiamento dai carabinieri di Desio.

La presenza dello straniero era stata segnalata ai militari da alcuni residenti, poiché il 33enne aveva danneggiato alcune auto in via Monte Grappa a Seveso e in via Garibaldi a Seveso. Quando i carabinieri lo hanno fermato, nella sua auto hanno scoperto alcuni arnesi da scasso, un paio di scarpe e alcuni oggetti personali, appena rubati dalle auto, alle quali erano stati rotti i cristalli per asportare ciò che c’era nell’abitacolo.

Il 33enne è stato arrestato dopo un breve inseguimento in via Volta, a Seveso.