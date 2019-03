Tentano furto sulle auto e fuggono dalla polizia: inseguito e denunciato 30enne

Domenica sera alcune segnalazioni giunte al commissariato di Monza relative a dei tentativi di furto a bordo auto hanno portato gli agenti in via Boccaccio.

I testimoni hanno riferito di aver notato alcuni uomini intenti a forzare i veicoli parcheggiati. Proprio qui i poliziotti monzesi hanno sorpreso due cittadini extracomunitari mentre osservavano all’interno delle vetture in sosta. Alla vista degli uomini in divisa, si sono dileguati e sono scappati via. E’ scattato l’inseguimento che è terminato poco dopo in via Carlo Alberto dove i poliziotti sono riusciti a fermare uno dei due uomini, un trentenne marocchino.

Per riuscire ad assicurarsi la fuga il malvivente ha anche cercato di colpire i poliziotti. Per il ragazzo è scattata una denuncia a piede libero per tentato furto. Il complice invece riuscito a far perdere le proprie tracce.