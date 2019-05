Furti e incursioni in discarica: "problema sicurezza" alla piattaforma ecologica

Furti e incursioni alla piattaforma ecologica di viale delle Industrie a Monza. Per fare il punto sul problema “Sicurezza” dell’area giovedì l’assessore all’Ambiente, Martina Sassoli, insieme al Comandante della Polizia Locale Pietro Curcio e ai tecnici del Settore Ambiente, hanno effettuato un sopralluogo insieme agli operatori dell’azienda.

Oltre alle ripetute segnalazioni di furti, è stato affrontato anche il problema della presenza di persone che utilizzano quei luoghi come ritrovo per la questua.

“E’ necessario intervenire con mano ferma e tolleranza zero verso reati che si consumano all’interno di un’area vocata al servizio alla collettività – ha detto l’Assessore Martina Sassoli - Ancorché impegnati su numerosi fronti, chiediamo alla Polizia Locale e a tutte le forze dell’ordine un impegno concreto e incisivo per ripristinare la piena legalità e la sicurezza degli operatori oltre che dei cittadini che si recano in piattaforma”.

“Chiediamo anche a questi ultimi cittadini la massima collaborazione nell’osservare le regole - ha aggiunto Sassoli - Una volta giunti in piattaforma tutti devono conferire i rifiuti e non “cederli” a terze persone per non alimentare il fenomeno del mercato nero”.

Tra i materiali che risultano rubati con maggiore frequenza si segnalano batterie al piombo, ferro, motori di frigoriferi, TV in medio e buono stato che probabilmente sono oggetto di ricettazione: su questo punto in particolare il Comando di via Marsala si è impegnato ad intensificare i controlli.