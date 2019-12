Due furti in poche ore nello stesso negozio: carabinieri al Leroy Merlin di Nova Milanese

Due furti in poche ore al Leroy Merlin di Nova Milanese, in questi giorni preso di mira dai ladri. Sabato alle 11.45 un uomo di 42 anni, di origini napoletane, è stato scoperto mentre tentava di portare via materiale elettrico per 1177 euro. Il 42enne era già riuscito a uscire dalle casse senza pagare. Ad accorgersi, poco prima che potesse allontanarsi, sono stati gli addetti alla sicurezza.

Poche ore dopo, nel primo pomeriggio, un uomo di 43 anni, di Nova, ha invece puntato sul reparto di termoidraulica. E’ stato sorpreso mentre tentava di nascondere 300 euro di condotti per caldaie.

I due ladri sono finiti nei guai per tentato furto dai carabinieri di Desio.